Galatasaray - Gençlerbirliği Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözü Galatasaray - Gençlerbirliği maçına çevrildi. “Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman?”, “Türkiye Kupası çeyrek final hangi kanalda?” ve “GS maçı saat kaçta?” soruları arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak bu kritik mücadelede kazanan takım yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 22 Nisan 2026 Çarşamba

22 Nisan 2026 Çarşamba Saat: 20:30

20:30 Kanal: ATV (canlı ve şifresiz)

ATV (canlı ve şifresiz) Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park - İstanbul

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FORMATI NASIL?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme sistemiyle oynanıyor. Bu nedenle Galatasaray - Gençlerbirliği maçında kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek.

Normal sürede eşitlik bozulmazsa mücadele uzatmalara gidecek, eşitlik devam ederse tur atlayan taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Sezon Takımlar 2024 - 25 Galatasaray 2023 - 24 Beşiktaş 2022 - 23 Fenerbahçe 2021 - 22 Sivasspor 2020 - 21 Beşiktaş 2019 - 20 Trabzonspor 2018 - 19 Galatasaray 2017 - 18 Akhisarspor 2016 - 17 Konyaspor 2015 - 16 Galatasaray

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi gün?

Karşılaşma 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Maç saat 20:30’da başlayacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

Türkiye Kupası çeyrek final sistemi nasıl?

Çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanır ve kazanan takım yarı finale yükselir.

Galatasaray - Gençlerbirliği Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20:30’da ATV’de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu kritik mücadele, yarı finale yükselen takımı belirleyecek ve kupa yolunda önemli bir adım olacak.