Galatasaray, Göztepe deplasmanında zirveyi koruma peşinde

Süper Lig’in 27. haftasından ertelenen karşılaşmada Galatasaray, yarın Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 64 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray, maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 1 puan önünde bulunuyor. Ev sahibi Göztepe ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray’da kritik eksikler dikkat çekiyor. Sakatlığı süren Victor Osimhen ile Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Milli takım dönüşünde sakatlık yaşayan Gabriel Sara’nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Eren Elmalı da sarı kart sınırında bulunuyor. Bu karşılaşmada kart görmesi halinde sonraki hafta oynanacak Kocaelispor maçında görev alamayacak.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Hücum performansıyla öne çıkan Galatasaray, ligde attığı 63 golle en golcü takım konumunda. Sarı-kırmızılıları 62 golle Fenerbahçe, 55 golle Trabzonspor takip ediyor. Öte yandan Galatasaray ile Göztepe, bu sezon kalesinde gördükleri 20’şer golle ligin en az gol yiyen iki takımı olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın deplasman performansı ise dalgalı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki üç mağlubiyetini de dış sahada yaşadı. Deplasmanda oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, bu süreçte 25 gol atarken 9 gol yedi.

Teknik direktör Okan Buruk için karşılaşma ayrı bir anlam taşıyor. Daha önce Göztepe’yi çalıştıran Buruk, Galatasaray’ın başında eski takımına karşı üçüncü kez sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam, bu süreçte oynanan üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.