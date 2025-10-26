Giriş / Abone Ol
Spor
  • 26.10.2025 22:01
  • Giriş: 26.10.2025 22:01
  • Güncelleme: 26.10.2025 22:02
Kaynak: ANKA
Galatasaray, Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle aldı
Fotoğraf: ANKA

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak önemli avantaj elde etti.

RAMS Park’taki karşılaşmada konuk ekip Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçti.

Galatasaray’ın gollerini ise 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Göztepe, 42. dakikada Bokele’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadelede 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, geriye düştüğü maçı çevirerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

