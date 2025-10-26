Galatasaray, Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: ANKA
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak önemli avantaj elde etti.
RAMS Park’taki karşılaşmada konuk ekip Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçti.
Galatasaray’ın gollerini ise 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Göztepe, 42. dakikada Bokele’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadelede 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, geriye düştüğü maçı çevirerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.