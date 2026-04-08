Galatasaray, Göztepe karşısında kritik sınavda: Muhtemel ilk 11'ler, Icardi oynayacak mı?

Süper Lig’in 27. haftasından ertelenen karşılaşmada Galatasaray, bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 64 puan toplayan sarı-kırmızılılar, maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. 46 puanlı Göztepe ise haftaya 5. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

EKSİKLER VE KAMP KADROSU

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın kamp kadrosu netleşti. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen kadroya dahil edilmezken, takımla çalışmalara başlayan Gabriel Sara listede yer aldı. Kart cezalısı olmasına rağmen Abdülkerim Bardakcı’nın takımla birlikte İzmir’e götürüldüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

MUHTEMEL 11’LER

Göztepe: Lis, Heliton, Allan, Taha, Miroshi, Dennis, Arda Okan, Antunes, Cherni, Janderson, Jeferson.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Sallai, Barış.

Galatasaray’da Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Milli oyuncu, bugün kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

HÜCUM GÜCÜ GALATASARAY’DA

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı 63 golle en skorer takım konumunda. Bu alanda Galatasaray’ı 62 golle Fenerbahçe, 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

Ligde geride kalan 28 haftada kalesinde 20’şer gol gören Galatasaray ve Göztepe, sezonun en az gol yiyen iki takımı olarak dikkat çekiyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, ligdeki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Göztepe’ye rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların başında İzmir ekibine karşı oynadığı 3 maçı da kazandı.