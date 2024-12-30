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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 22:44
  • Giriş: 30.12.2024 22:44
  • Güncelleme: 30.12.2024 22:44
Kaynak: İHA
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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