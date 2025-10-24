Giriş / Abone Ol
Galatasaray–Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? | Süper Lig 10. Hafta

Galatasaray – Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'da İlkay Gündoğan oynayabilecek mi? Maçta hangi oyuncular forma giyemeyecek? Maçın hakem kadrosu, puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.

  24.10.2025 17:55
  • Giriş: 24.10.2025 17:55
  • Güncelleme: 24.10.2025 17:55
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar evinde üç puan peşindeyken, Göztepe deplasmandan puan çıkararak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray cephesinde L. Torreira’nın durumu şüpheli. İlkay Gündoğan ve W. Singo arka adale sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak. Göztepe’de ise F. I. Sabra (bilek/ayak sakatlığı), Allan (arka adale) ve Ahmed Ildız (şüpheli) bu maç öncesi belirsiz durumda.

MAÇ ÖNCESİ GENEL GÖRÜNÜM

Galatasaray, evinde oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, hem Avrupa temposunu hem de ligdeki liderlik yarışını koruma hedefinde. Göztepe ise ligdeki form grafiğini yukarı taşımak amacıyla savunma ağırlıklı bir oyun planı ile sahaya çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2025–2026 SEZONU GÜNCEL PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1Galatasaray A.Ş.98102241825
2Trabzonspor A.Ş.9621157820
3Fenerbahçe A.Ş.9540146819
4Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.95221514117
5Göztepe A.Ş.9441113816
6Beşiktaş A.Ş.95131511416
7Samsunspor A.Ş.9441139416
8Corendon Alanyaspor9342119213
9TÜMOSAN Konyaspor93241514111
10Hesap.com Antalyaspor93151116-510
11Çaykur Rizespor A.Ş.92341013-39
12Kasımpaşa A.Ş.9234811-39
13Gençlerbirliği9225913-48
14İkas Eyüpspor9225611-58
15Kocaelispor9225814-68
16RAMS Başakşehir Futbol Kulübü914479-27
17Zecorner Kayserispor9054620-145
18Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük9108820-123

MAÇ GÜNÜ, SAAT VE STADYUM BİLGİLERİ

Galatasaray – Göztepe karşılaşması 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve Süper Lig’in 10. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak.

