Galatasaray–Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? | Süper Lig 10. Hafta
Galatasaray – Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray'da İlkay Gündoğan oynayabilecek mi? Maçta hangi oyuncular forma giyemeyecek? Maçın hakem kadrosu, puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar evinde üç puan peşindeyken, Göztepe deplasmandan puan çıkararak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Kısal ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Galatasaray cephesinde L. Torreira’nın durumu şüpheli. İlkay Gündoğan ve W. Singo arka adale sakatlıkları nedeniyle maçta yer alamayacak. Göztepe’de ise F. I. Sabra (bilek/ayak sakatlığı), Allan (arka adale) ve Ahmed Ildız (şüpheli) bu maç öncesi belirsiz durumda. Galatasaray, evinde oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, hem Avrupa temposunu hem de ligdeki liderlik yarışını koruma hedefinde. Göztepe ise ligdeki form grafiğini yukarı taşımak amacıyla savunma ağırlıklı bir oyun planı ile sahaya çıkacak. Galatasaray – Göztepe karşılaşması 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve Süper Lig’in 10. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
MAÇ ÖNCESİ GENEL GÖRÜNÜM
TRENDYOL SÜPER LİG 2025–2026 SEZONU GÜNCEL PUAN DURUMU
Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray A.Ş. 9 8 1 0 22 4 18 25 2 Trabzonspor A.Ş. 9 6 2 1 15 7 8 20 3 Fenerbahçe A.Ş. 9 5 4 0 14 6 8 19 4 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 9 5 2 2 15 14 1 17 5 Göztepe A.Ş. 9 4 4 1 11 3 8 16 6 Beşiktaş A.Ş. 9 5 1 3 15 11 4 16 7 Samsunspor A.Ş. 9 4 4 1 13 9 4 16 8 Corendon Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 2 13 9 TÜMOSAN Konyaspor 9 3 2 4 15 14 1 11 10 Hesap.com Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 -5 10 11 Çaykur Rizespor A.Ş. 9 2 3 4 10 13 -3 9 12 Kasımpaşa A.Ş. 9 2 3 4 8 11 -3 9 13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 -4 8 14 İkas Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 -5 8 15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 -6 8 16 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 9 1 4 4 7 9 -2 7 17 Zecorner Kayserispor 9 0 5 4 6 20 -14 5 18 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 1 0 8 8 20 -12 3
MAÇ GÜNÜ, SAAT VE STADYUM BİLGİLERİ
