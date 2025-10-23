Giriş / Abone Ol
Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay'a gitti

Ajans Haberleri
  • 23.10.2025 16:33
  • Giriş: 23.10.2025 16:33
  • Güncelleme: 23.10.2025 16:33
Kaynak: AA
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Futbolculardan Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay'a gitti.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

