Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.