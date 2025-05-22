Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 24 Mayıs Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesi Roland Sallai'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, top kapma ve iki yarı sahada yapılan hücum organizasyonu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavisine devam edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin de bireysel çalıştığı görüldü.

Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.