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Galatasaray Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 04.01.2025 21:08
  • Giriş: 04.01.2025 21:08
  • Güncelleme: 04.01.2025 21:11
Galatasaray Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
DHA

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Osimhen ve 61. dakikada Yunus Akgün attı. Göztepe'nin tek golünü 27. dakikada Romulo kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 47'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 28 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Göztepe de sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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