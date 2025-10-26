Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, saat 17.00'da başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Anthony Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan Santos.