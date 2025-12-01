Galatasaray hakemi şikâyet etti

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Galatasaray-Union Saint Gilloise maçını yöneten İspanyol hakem ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sanchez'i UEFA'ya şikâyet ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu.”

Okan Buruk maçın Jose Sanchez'e yönelik yaptığı açıklamada, "Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. Bunu gördük açıkçası. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu" ifadelerini kullanmıştı.