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Galatasaray, Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Spor
  • 28.06.2024 21:22
  • Giriş: 28.06.2024 21:22
  • Güncelleme: 28.06.2024 21:25
Kaynak: İHA
Galatasaray, Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi
AA

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in bonservisinin bedelsiz olarak alındığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Ziyech, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti. 

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