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Galatasaray, Hakim Ziyech’in sözleşmesini feshetti

Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Spor
  • 30.01.2025 00:24
  • Giriş: 30.01.2025 00:24
  • Güncelleme: 30.01.2025 00:25
Kaynak: DHA
Galatasaray, Hakim Ziyech’in sözleşmesini feshetti
DHA

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken bir de ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını duyurdu. Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar” ifadelerine yer verildi.

Hakim Ziyech, Galatasaray formasını 34 karşılaşmada giyerken, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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