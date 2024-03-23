Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.