Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 21:11
  • Giriş: 23.03.2024 21:11
  • Güncelleme: 23.03.2024 21:11
Kaynak: DHA
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol