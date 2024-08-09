Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk maçı, geçen senenin şampiyonu Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak. Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Hatayspor maçı 10 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta yayınlanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Hatayspor maçı saat 21.00'da oynanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray-Hatayspor maçı Bein Sports platformunda yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için platforma abone olmak gerekiyor.

İstatistiklerle Galatasaray

Galatasaray, 24 kez ile Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takım.

4 defa olmak üzere lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım.

Galatasaray, Süper Lig'i 102 puanla ilk sırada tamamlayarak, bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elde etti.

Galatasaray, 17 maçla lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekoruna sahip.

Galatasaray, deplasmanda 40 maç yenilmiyor.

Galatasaray evinde üst üste 25 müsabaka kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atarak rekor kırdı.

Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi

Galatasaray-Hatayspor maçının Halil Umut Meler yönetecek.