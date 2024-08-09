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Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonu Galatasaray-Hatayspor maçı ile başlıyor. Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta? Galatasaray ve Hatayspor gelişmeleri haberimizde.

BirBilgi
  • 09.08.2024 14:47
  • Giriş: 09.08.2024 14:47
  • Güncelleme: 09.08.2024 15:04
Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta?
Foto: AA

Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk maçı, geçen senenin şampiyonu Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak. Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Hatayspor maçı 10 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta yayınlanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Hatayspor maçı saat 21.00'da oynanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray-Hatayspor maçı Bein Sports platformunda yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için platforma abone olmak gerekiyor.

İstatistiklerle Galatasaray

  • Galatasaray, 24 kez ile Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takım.
  • 4 defa olmak üzere lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım.
  • Galatasaray, Süper Lig'i 102 puanla ilk sırada tamamlayarak, bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elde etti.
  • Galatasaray, 17 maçla lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekoruna sahip.
  • Galatasaray, deplasmanda 40 maç yenilmiyor.
  • Galatasaray evinde üst üste 25 müsabaka kazanma başarısı gösterdi.
  • Galatasaray, 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atarak rekor kırdı.

Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi

Galatasaray-Hatayspor maçının Halil Umut Meler yönetecek.

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