Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta?
Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonu Galatasaray-Hatayspor maçı ile başlıyor. Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta? Galatasaray ve Hatayspor gelişmeleri haberimizde.
Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk maçı, geçen senenin şampiyonu Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak. Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Galatasaray-Hatayspor maçı 10 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta yayınlanacak.
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Hatayspor maçı saat 21.00'da oynanacak.
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?
Galatasaray-Hatayspor maçı Bein Sports platformunda yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için platforma abone olmak gerekiyor.
İstatistiklerle Galatasaray
- Galatasaray, 24 kez ile Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takım.
- 4 defa olmak üzere lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım.
- Galatasaray, Süper Lig'i 102 puanla ilk sırada tamamlayarak, bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elde etti.
- Galatasaray, 17 maçla lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekoruna sahip.
- Galatasaray, deplasmanda 40 maç yenilmiyor.
- Galatasaray evinde üst üste 25 müsabaka kazanma başarısı gösterdi.
- Galatasaray, 1962-1963 sezonunda 42 maçta 105 gol atarak rekor kırdı.
Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi
Galatasaray-Hatayspor maçının Halil Umut Meler yönetecek.