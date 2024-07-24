Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Lecce ile bugün TSİ 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da devam eden Galatasaray, kampın ilk bölümünü LASK Linz, Fortuna Düsseldorf ve Trencin ile oynadığı 3 hazırlık maçıyla tamamladı.

Milli takımdan dönen oyuncularında katıldığı kampın ikinci bölümüne geçen sarı-kırmızılılar, bu akşam İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 20.30’da başlayacak mücadele Raiffeisen Arena’da oynanacak.

Sarı-kırmızılıların zorlu mücadelesi sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı yayınlanacak.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lecce müsabakasının ardından son hazırlık maçını yaparak Avusturya’daki kamp programını tamamlayacak.

Son şampiyon, son hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Parma ile karşılaşacak.