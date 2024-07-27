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Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya 2-0 mağlup oldu

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya Serie A ekibi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 23:10
  • Giriş: 27.07.2024 23:10
  • Güncelleme: 27.07.2024 23:11
Kaynak: DHA
Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya 2-0 mağlup oldu

Galatasaray ile İtalya Serie A ekibi Parma hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşma Parma'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Hernani ve 70'inci dakikada Dennis Man kaydetti.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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