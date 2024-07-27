Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya Serie A ekibi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
Galatasaray ile İtalya Serie A ekibi Parma hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşma Parma'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Hernani ve 70'inci dakikada Dennis Man kaydetti.
Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.