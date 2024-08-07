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Galatasaray HDI Sigorta, Brezilyalı voleybolcu Victor Cardoso'yu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 15:33
  • Giriş: 07.08.2024 15:33
  • Güncelleme: 07.08.2024 15:33
Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Brezilyalı voleybolcu Victor Cardoso'yu transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Brezilyalı smaçör Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1999 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Victor Cardoso’ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

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