Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 09.07.2024 16:58
  • Giriş: 09.07.2024 16:58
  • Güncelleme: 09.07.2024 16:58
Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu’ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."

BirGün'e Abone Ol