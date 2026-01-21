Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Pogdanka'yı ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 21.01.2026 10:20
  • Giriş: 21.01.2026 10:20
  • Güncelleme: 21.01.2026 10:20
Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Pogdanka'yı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya) ve Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisi yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Knack Roeselara'yı 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.

BirGün'e Abone Ol