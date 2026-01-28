Galatasaray, Icardi için kararını verdi

Galatasaray, Arjantinli santrforu Mauro Icardi hakkında kararını verdi. Sarı-kırmızılı ekip 32 yaşındaki golcünün sezon sonu biten sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

FİZİKSEL PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEDİ

Bu sezon özellikle yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle istediği performansı ortaya koyamayan tecrübeli futbolcu, çıktığı 28 karşılaşmada 10 gol, 2 asist kaydetti.

Icardi'nin futbol hayatına ülkesi Arjantin ya da İtalya'da devam etmesi bekleniyor. Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren golcü oyuncunun birçok İtalyan takımı tarafından takip edildiği de gelen bilgiler arasında.