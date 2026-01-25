Galatasaray, Icardi'nin sözleşmesini görüşecek

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği bu hafta netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı yönetim ile Arjantinli golcünün cephesi arasındaki görüşmeler sürüyor.

İki gündür İstanbul’da bulunan ve kulüp yöneticileriyle temas halinde olan Icardi’nin menajeri Elio Pino, sözleşme şartları üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların bugün (Pazar) bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

BAŞKAN ÖZBEK DEVREDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Mauro Icardi ve menajeri Elio Pino ile yapacağı görüşmede oyuncunun takımda kalmasını istediğini ileteceği öğrenildi.

Yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Icardi’den, yeni sözleşme kapsamında ücretinde ciddi bir indirime gitmesi talep ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcünün maaşını yarı yarıya düşürmesini istediği ifade ediliyor.

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maçta görev alırken 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.