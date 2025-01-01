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Galatasaray için Skriniar iddiası

Galatasaray'ın, PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı transfer etmek için PSG ile masaya oturduğu iddia edildi.

Spor
  • 01.01.2025 17:14
  • Giriş: 01.01.2025 17:14
  • Güncelleme: 01.01.2025 17:22
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray için Skriniar iddiası
Fotoğraf: DepoPhotos

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Milan Skriniar için devrede olduğunu yazdı.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Romano, "Galatasaray, Milan Skriniar için PSG'ye kiralık teklifini görüşmek üzere başvurdu. Türk kulübü, Skriniar'ın gelecekte katılmak istediği kulüp konusunda son kararını vermesini bekliyor" diye yazdı.

Özellikle Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak PSG kadrosuna katılmıştı.

Burada eski performansına ulaşamayan Skriniar, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giydi.

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