Galatasaray için Skriniar iddiası

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Milan Skriniar için devrede olduğunu yazdı.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Romano, "Galatasaray, Milan Skriniar için PSG'ye kiralık teklifini görüşmek üzere başvurdu. Türk kulübü, Skriniar'ın gelecekte katılmak istediği kulüp konusunda son kararını vermesini bekliyor" diye yazdı.

🟡🔴 Galatasaray have already approached PSG to discuss loan deal for Milan Skriniar.



Turkish club, waiting for Skriniar to make his final decision on the future club he wants to join. pic.twitter.com/W3y3NdU2ID — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025

Özellikle Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak PSG kadrosuna katılmıştı.

Burada eski performansına ulaşamayan Skriniar, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giydi.