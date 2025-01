Galatasaray için Skriniar iddiası

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Milan Skriniar için devrede olduğunu yazdı.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Romano, "Galatasaray, Milan Skriniar için PSG'ye kiralık teklifini görüşmek üzere başvurdu. Türk kulübü, Skriniar'ın gelecekte katılmak istediği kulüp konusunda son kararını vermesini bekliyor" diye yazdı.

🟡🔴 Galatasaray have already approached PSG to discuss loan deal for Milan Skriniar.



Turkish club, waiting for Skriniar to make his final decision on the future club he wants to join. pic.twitter.com/W3y3NdU2ID