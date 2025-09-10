Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.