Galatasaray ikinci yarıda açıldı: 1-3

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin dibine demir atan rakibine karşı özellikle ilk yarısında zorlandığı maçı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray 46 puana yükselirken Karagümrük 9 puanda kaldı. Mücadelenin dikkat çekenleri:

GALATASARAY HIZLI GİRDİ

Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray golü buldu. Sallai, Fatih Karagümrük oyuncusu Balkovec'in uzun vurduğu topu, İlkay Gündoğan'a indirdi. Bu oyuncunun şık topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Sara, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi. 0-1.

27. dakikada Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.

33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ilk yarıya oranla çok daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray, 51'inci dakikada Gabriel Sara'nın ikinci golüyle üstünlüğü yeniden eline geçirdi: 1-2. 55'te sahneye çıkan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekibi rahatlattı: 1-3.

Mücadelenin kalan bölümü Galatasaray'ın kontrolünde geçerken Karagümrük oyundan düştü ve mücadele 1-3 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de haftaya 43 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kırmızı-siyahlılara konuk oldu.

Galatasaray, sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Mario Lemina yer aldı.

Buruk, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapılan karşılaşmanın ilk 11'inden 3 oyuncu değiştirdi. Sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, bunların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.

JAKOBS, 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı.

Bu sürede ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçını kaçıran Jakobs, şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvadan döndükten sonra yapılan 1 müsabakada sonradan oyuna girdi.

SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER CITY

Karagümrük maçıyla son 7 günde 3. maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak.

Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle orta sahada bazı değişiklikler yaptı. Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, yerlerine İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü. Lemina ikinci yarıda oyuna dahil oldu.