Galatasaray ile Adana Demirspor 42. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor ile 42. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray yarın evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligin yenilgisiz tek takımı olan sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 57 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Mavi-lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

Hatayspor beraberliğinin ardından Konyaspor ve Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray, Adana Demirspor’u da yenip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



