Galatasaray ile Alanyaspor 19. randevuda

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 18 maçta sarı-kırmızılı takımın 42 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

- Galatasaray, ligdeki son 5 karşılaşmadan galip ayrıldı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 5 maçta mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, birer kez de rakibini 2-1, 1-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

- Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'a konuk olduğu 9 maçın 6'sını kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 20, Alanyaspor 12 kez ağları havalandırdı.

- En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.