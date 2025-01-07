Galatasaray ile Başakşehir kupada 3. randevuda

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, yarın konuk edeceği Başakşehir ile kupada 3. kez mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da evinde Başakşehir ile karşılaşacak. İki takım da bu sezon kupa macerasına grup aşamasından başlayacak.

5 GÜNDE 2 KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Başakşehir, bu sezonki ilk randevularına kupada çıkacaklar. İki takım ilk olarak kupada yarın Galatasaray’ın ev sahipliğinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler, 12 Ocak Pazar günü ise ligde Başakşehir’de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI’NDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki mücadeleden de turuncu-lacivertliler galip ayrıldı. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023’teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazanmıştı.





