Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verebildi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 17'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisini konuk ettiği son 3 lig maçında 4 ve üstü gol attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakaları 4-2, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla kazandı.

- Son 6 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 6 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0 ve 2-1'lik skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan "Cimcom" kalesinde 7 gol gördü.

- Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda ve geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 46 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 46 maçın 43'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.