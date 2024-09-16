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Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 11. randevuda

İki takım arasında oynanan 10 maçın 8'ini Galatasaray, birini Gaziantep FK kazandı

Ajans Haberleri
  • 16.09.2024 11:56
  • Giriş: 16.09.2024 11:56
  • Güncelleme: 16.09.2024 11:57
Kaynak: AA
Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 11. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

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