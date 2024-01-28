Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 9 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 7 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 21 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 9 gol gördü.