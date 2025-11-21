Galatasaray ile Gençlerbirliği 99. randevuda

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

- Sahasındaki son 7 maçta puan kaybetmedi

Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.