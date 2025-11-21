Galatasaray ile Gençlerbirliği 99. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 55-22, atılan gollerde de 172-101 üstünlüğü bulunuyor
İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.
- İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.
- Sahasındaki son 7 maçta puan kaybetmedi
Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.
Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.
- En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.
Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.