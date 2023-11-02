Galatasaray ile Kasımpaşa 39. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 11. haftasında yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 39. kez karşılaşacak.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 5. sırada yer alıyor.



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi.

7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0’lık skorlarla kazandı.

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’u mağlup etmeyi başardı.





Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.



Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10’unu Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.



Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 10 mücadelenin 6’sında da kalesini gole kapadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor’u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa’yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3’ünü Okan Buruk’un ekipleri, 1’ini ise Kemal Özdeş’in takımları kazandı.



Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.