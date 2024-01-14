Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 09:58
  • Giriş: 14.01.2024 09:58
  • Güncelleme: 14.01.2024 09:59
Kaynak: AA
Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 55 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 