Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda
Kaynak: AA
Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan 55 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.
İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
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