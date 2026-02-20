Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda

İki takım arasında ligde oynanan 49 maçın 36'sını Galatasaray, 5'ini ise Konyaspor kazandı

Ajans Haberleri
  • 20.02.2026 11:47
  • Giriş: 20.02.2026 11:47
  • Güncelleme: 20.02.2026 11:47
Kaynak: AA
Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 49 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.

- Son 5 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

"Cimbom" söz konusu 5 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

- Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 24 maçta galibiyet sayılarında 15-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 16 gol atabildi.

- Konya'daki son 5 maçın 3'ünü ev sahibi ekip kazandı

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 5 maçın 3'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (5) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 3'ünü son 5 sezonda elde etti.

- En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

BirGün'e Abone Ol