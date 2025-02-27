Galatasaray ile Konyaspor golsüz berabere kaldı

Galatasaray, Türkiye Kupası grup mücadelesinde Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Kupası C Grubu'nda Konyaspor 7 puanla lider, Galatasaray 5 puanla ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ile aynı puana sahip Başakşehir ise turnuvaya veda etti.

DİSİPLİN PUANI BELİRLEDİ

Türkiye Kupası C Grubu'nda 2. olarak tur atlayan takımı disiplin puanları belirledi.

Oynadıkları 3 maç sonucunda aynı puan, genel averaj, gol ve galibiyet sayılarına ulaşan Galatasaray ile Başakşehir'den daha az disiplin puanına sahip olan sarı kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.

Görülen her kırmızı karta 3, sarı karta ise 1 puanın verildiği statüye göre Başakşehir 10, Galatasaray ise 7 disiplin puanına sahip.

Türkiye Kupası C Grubu'nda oynadıkları 3 maçta Başakşehir'in 7 sarı, 1 kırmızı kartı, Galatasaray'ın ise 7 sarı kart bulunuyor.