Galatasaray ile Morata'nın yolları ayrıldı

Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin 5 milyon euro karşılığında feshedildiğini ve oyuncunun 651 bin Euro alacağından vazgeçtiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir."

Morata, sözleşme feshinin ardından Milan'a dönerken İspanyol forvetin Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olması bekleniyor.

Ocak ayında Galatasaray'a katılan Morata Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmî maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.

Kiralık sözleşmesi ocak ayına kadar devam eden Morata'nın sözleşmesinde 11 milyon euro'luk 'şarta bağlı satın alma opsiyonu' bulunuyordu.