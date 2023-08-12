Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas’ın maaliyetini açıkladı

Galatasaray, 1299 Osmanlıspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha İlhami Siraçhan Nas'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İlhami Sıraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için 10 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray kulübünden konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."