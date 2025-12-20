Galatasaray ilk yarıyı zirvede kapatmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde geride kalan 16 haftada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla haftaya lider girdi.

Galatasaray, yarınki karşılaşmadan puanla ayrılması durumunda sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayacak. Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri süren Wilfried Singo ve Berkan Kutlu kadroda yer almayacak. Kaan Ayhan ile Uğurcan Çakır’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’na giden Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da kadroda yer almayacak. Osimhen ayrıca sarı kart cezalısı konumunda.

Orta sahadaki önemli isimlerden Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçında kart görmesi halinde 18. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray evinde oynadığı son 26 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Bu sezon sahasında oynadığı 8 lig maçında ise 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

SAVUNMA VERİLERİ

Ligde 36 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü ve artı 24 averajla bu alanda zirvede yer aldı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, son 9 lig maçının 8’inde gol yemekten kurtulamadı. Bu süreçte yalnızca Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray’ın gol yollarındaki en etkili ismi olan Mauro Icardi, Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayla attığı 59 golle Gheorghe Hagi’yi yakaladı. Icardi, Kasımpaşa karşısında gol atması halinde lig tarihinde Galatasaray’ın en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Alman kanat oyuncusu Leroy Sane ise ligde son üç maçta fileleri havalandırarak form grafiğini yukarı çekti. Sane, Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında attığı gollerle hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.