Galatasaray ilk yarıyı zirvede kapattı, Icardi tarihe geçti

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki güçlü performansını skora da yansıtarak 42 puana ulaştı.

ICARDI’DEN TARİHİ GOL

Maçın 88. dakikasında sahneye çıkan Mauro Icardi, attığı golle sadece galibiyeti perçinlemekle kalmad, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Arjantinli golcü, bu golle Galatasaray formasıyla Süper Lig’de en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti. Bu kritik gol, Icardi’nin ligdeki gol sayısını 60’a taşıdı ve efsane isim Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı.

Galatasaray, maçın başında oyunun kontrolünü ele alarak 10. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 82. dakikada Gabriel Sara ile farkı ikiye çıkardı ve son bölümde Icardi’nin golü maçın skorunu belirledi: 3-0.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve üçlü çektirdi.

Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.

Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.