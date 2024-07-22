Galatasaray'ın 2'nci etap kamp kadrosu açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın Avusturya’da gerçekleştireceği ikinci etap kampında yer alacak sarı-kırmızılı oyuncu kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı."