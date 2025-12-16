Galatasaray'ın 6 numara adayı belli oldu

Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde orta saha planlamasını yeniden ele aldı. Sezon başında Hakan Çalhanoğlu için girişimlerde bulunan ancak bu bölgeye takviye yapmayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarı öncesi rotayı bu kez Premier Lig’e çevirdi.

Teknik direktör Okan Buruk’un, rotasyonda yer alan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’dan yeterli katkı alamaması nedeniyle orta sahadaki denge farklı çözümlerle sağlanmaya çalışıldı.

Buruk, 8 numara pozisyonunda İlkay Gündoğan’ı değerlendirdi, Mario Lemina’yı ise sezonun ikinci yarısında savunmada kullanmayı planladı. Bu tablo, ara transferde orta saha takviyesini öncelik haline getirdi.

13 MAÇTA OYNADI

6 numara arayışına giren Galatasaray, İngiltere’de temaslarını yoğunlaştırdı. Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vitaly Janelt, listede öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Alman futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katma düşüncesi bulunuyor. Janelt, bu sezon 2’si ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giydi.

Öte yandan Galatasaray, orta saha için yerli bir alternatif üzerinde de çalışıyor. Ocak ayında Berkan Kutlu, sezon sonunda ise Kaan Ayhan ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetim, bu kapsamda gurbetçi oyunculara yönelmiş durumda.