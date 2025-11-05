Galatasaray'ın Ajax karşısındaki Aslan'ın muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında bugün Galatasaray, kritik deplasmanda Hollanda’nın köklü kulübü Ajax’a konuk olacak.

Karşılaşma, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te oynanacak ve Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

AJAX DİBE VURDU

Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasına doğrudan lig aşamasından katılan Galatasaray, ilk maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, sonraki iki maçta yükselişe geçti: İstanbul’da Liverpool’u 1-0, ardından Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti.

Rakip Ajax ise kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiliyor. İlk üç haftada sıfır puanda kalan Hollanda devi; Inter’e 2-0, Marsilya’ya 4-0 ve Chelsea’ye 5-1 yenilerek grubun dibine demir attı.

İKİ EKSİK, BİR GERİ DÖNÜŞ

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün, Ajax deplasmanında forma giyemeyecek.

Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan kadroda yer almazken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Wilfried Singo takıma döndü ve maçta forma giyebilecek.

OSIMHEN TARİH YAZIYOR

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında adeta durdurulamıyor. Son olarak Bodo/Glimt karşısında iki gol atan golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa maçında gol atarak kulüp tarihine geçti. Bu alanda Burak Yılmaz’ın rekorunu geride bırakan Osimhen, bu periyotta toplam 9 gol kaydetti ve serisini 8 maça çıkarmanın peşinde.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde erken gol atma alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Frankfurt karşısında 8. dakikada, Liverpool’a karşı 16. dakikada ve Bodo/Glimt karşısında ise 3. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, Ajax deplasmanında da maça baskılı başlamayı hedefliyor.

Galatasaray’ın Ajax karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır – Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs – Torreira, Lemina, Sara – Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané – Victor Osimhen