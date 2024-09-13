Galatasaray'ın anlaştığı Roland Sallai kimdir?

Galatasaray, transfer sezonunun son gününde Roland Sallai ile anlaşma sağladı. Sports Digitale'in haberine göre Sallai, Galatasaray ile 4 yıllık bir anlaşma yaptı. Sallai kaç yaşında? Sallai hangi mevkide oynuyor? Detaylara bakalım:

ROBERT SALLAİ NERELİ?

22 Mayıs 1997 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğan Robert Sallai, 1,83 boyuna sahip. Sallai, Macaristan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

ROBERT SALLAİ HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Robert Sallai, Almanya'nın Freiburg takımından Galatasaray'a transfer oldu.

ROBERT SALLAİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Robert Sallai, sağ kanatta görev yapıyor. Buna karşın Sallai, iki ayağını da kullanabiliyor. Sallai'nin dribbling yeteneği, çabukluğu ve gol katkısı dikkat çekiyor. Sallai, geçen sezon forma giydiği Freiburg'da 38 maça çıkıp 8 gol attı ve 4 asist üretti.

ROBERT SALLAİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Robert Sallai, Macaristan'ın Puskas AFC'nin altyapısından yetişti. Ardından Sallai İtalya'nın Palermo, Güney Kıbrıs'ın Apoel ve Almanya'nın Freiburg takımlarında oynadı.

ROBERT SALLAİ'NİN YAŞADIĞI KUPA SEVİNÇLERİ

Robert Sallai Güney Kıbrıs'ın Apoel takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

ROBERT SALLAİ'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Robert Sallai'nin güncel piyasa değeri 14 Milyon Euro'dur.