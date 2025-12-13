Galatasaray'ın Antalya karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’un 2 puan önünde haftaya lider girerken, Antalya deplasmanından da kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Antalyaspor ise bu sezon ligde oynadığı 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 15 puanla haftaya 13. sırada giriyor.

59'UNCU KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 58 maçta Galatasaray 37, Antalyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 14 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 115 golüne karşılık, kırmızı-beyazlılar 49 gol kaydetti.

Galatasaray’da Victor Osimhen ile Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, ligde +21 averajla en iyi averaja sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılılar 15 maçta 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe ile birlikte ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, en az gol yiyen ekipler arasında da üst sıralarda yer alıyor.

Bu sezon ligde 7 deplasman maçına çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 5’ini kazandı, 1’inde berabere kaldı ve 1’ini kaybetti. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 13 gol atarken sadece 3 gol yedi. Ancak son iki dış saha maçında galibiyet alamayan Galatasaray, bu akşam kazanamazsa Okan Buruk döneminde ilk kez üst üste üç deplasman maçında puan kaybı yaşamış olacak.

Galatasaray’da Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Antalyaspor’da ise Dzhikiya, Julian ve Doğukan Sinik’in durumu maç saatinde netleşecek.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen