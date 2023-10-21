Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Kopenhag, liginde kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde konuk ettiği Vejle'yi 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Kopenhag, liginde haftayı galibiyetle kapattı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 65. dakikasında Vejle, German Onugkha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Kopenhag, maçın 70. dakikasında Elias Achouri'nin golüyle eşitliği yakalarken, 82. dakikada Muhammed Elyounoussi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 12. hafta maçının ardından 26 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.