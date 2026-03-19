Galatasaray'ın Avrupa defteri kapandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Anfield Road’da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi, etkili oyunuyla turu çevirmeyi başardı.

Mücadelenin 25. dakikasında Szoboszlai’nin golüyle öne geçen Liverpool, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını engelledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada Ekitike ve 53. dakikada Gravenberch’in golleriyle kısa sürede farkı açtı. 62. dakikada Muhamed Salah’ın golüyle skor 4-0’a geldi.

LIVERPOOL'UN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray’da teknik heyet ikinci yarının başında yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etmeye çalışsa da sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında istediği reaksiyonu veremedi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Liverpool kontrolü elinde tutarken Galatasaray gol bulmakta zorlandı.

Bu sonuçla Liverpool, çeyrek finale yükselerek Paris Saint-Germain’in rakibi oldu. Galatasaray ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.