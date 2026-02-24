Galatasaray'ın Avrupa karnesi: 338'inci maçına çıkacak

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 338'inci maçını oynayacak.

1956-1957 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılılar, bugüne kadar 337 maçta 120 galibiyet, 90 beraberlik ve 127 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte 465 gol atarken kalesinde 511 gol gördü.

İTALYA’YA KARŞI 28'İNCİ RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı 28'inci maçına çıkacak. Juventus’un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile oynanan 27 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi elde edildi.

Bu maçlarda 37 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 40 gole engel olamadı.

JUVENTUS’A KARŞI TABLO

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 14 gol atıp 9 gol yedi.

Özellikle 2013-2014 sezonunda kar yağışı altında oynanan ve iki güne yayılan maçta gelen 1-0’lık galibiyet, kulüp tarihinin en unutulmaz Avrupa gecelerinden biri olarak hafızalarda yer alıyor.

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar organizasyonda 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez doğrudan katılım sağlayarak yer aldı. Bu sezon ise ilk kez uygulanan 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

Galatasaray, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarın 167. kez sahne alacak.