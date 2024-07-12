Galatasaray'ın Avusturya kampı

Sarı-kırmızılı ekip, günü tek antrenmanla tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg bölgesinde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.