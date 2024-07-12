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Galatasaray'ın Avusturya kampı

Sarı-kırmızılı ekip, günü tek antrenmanla tamamladı

Ajans Haberleri
  • 12.07.2024 16:50
  • Giriş: 12.07.2024 16:50
  • Güncelleme: 12.07.2024 16:50
Kaynak: AA
Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg bölgesinde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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